पाकिस्तान की संसद में अनुच्छेद-370 पर चल रही थी बहस, तभी हुई नेताओं में झड़प, बोले - "दो टके के..."

पाकिस्तान के विपक्षी दल मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के सीनेटर मुशाहिदुल्ला खान और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री फवाद चौधरी के बीच जमकर हंगमा मचा. दोनों ने संसद के एक संयुक्त सत्र के दौरान एक-दूसरे को गालियां देते हुए हंगामा खड़ा कर दिया. दि एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, नेशनल असेम्बली के स्पीकर असद कैसर के साथ कार्यवाही की अध्यक्षता कर रहे सीनेट अध्यक्ष सादिक संजरानी को इस बीच हस्तक्षेप करते हुए गैर-संसदीय शब्दों को वापस लेने का आदेश देना पड़ा.

पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के नेता व सीनेटर खान ने बाद में टेलीविजन सत्र के दौरान वरिष्ठ विपक्षी विधायक के भाषण को बाधित करने के बाद उन्हें नाम लेकर संबोधित किया.

संघीय मंत्री को 'डब्बू/मूर्ख' के रूप में संबोधित किया गया, जिसके बाद उन्होंने पीएमएल-एन नेता पर अपशब्दों की बौछार कर दी. खान ने टिप्पणी की, "क्या कोई उन्हें चुप करा सकता है? उन्हें दूसरों का सम्मान करना सीखने में कुछ समय लगेगा."

Mushahid Ullah Khan calls Federal Minister @fawadchaudhry a dog. Says “I had tied you up at home and you are here”. These pearls of wisdom were exchanged in Pakistan's Parliament.



Fawad is the same minister who wanted to attack India over Kashmir#KashmirBanegaPakistanWoofpic.twitter.com/NWojryU272