पाकिस्तान के मंत्री का उड़ा मज़ाक, कश्मीर मामले में पीएम मोदी पर किया था ये कमेंट

पाकिस्तान के पूर्व गृहमंत्री और सिनेटर रहमान मलिक (Rehman Malik) एक बार फिर सुर्खियों में हैं. जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने (Article 370) के बाद पाकिस्तान की तरफ से तरह-तरह की प्रतिक्रिया आ रही है. पाकिस्तान के पीएम इमरान खान (Imran khan) से लेकर वहां मौजूद सभी मंत्री सोशल मीडिया पर जमकर भड़ास निकाल रहे हैं. इन्ही नेताओं में सांसद रहमान मलिक भी शामिल हैं, जो ट्विटर पर कश्मीर मुद्दे के बारे में पीएम नरेंद्र मोदी और यूनाइटेड नेशन्स के सामने अपनी बात रखना चाह रहे थे, लेकिन बड़ी गड़बड़ी कर बैठे.

दरअसल, रहमान मलिक ने पीएम मोदी और यूनाइटेड नेशन्स (United Nations) को ट्विटर पोस्ट पर टैग कर लिखा, "आपके देश के ही नेता हैं, जो कश्मीर में हो रही हिंसा के बारे में ये सब कह रहे हैं, इन्हें सुनिए." लेकिन इस ट्वीट में वो बड़ी गलती कर बैठे. उन्होंने यूनाइटेड नेशन्स के बजाय यूनो गेम्स (UNO Games) को टैग कर दिया. फिर क्या था, सोशल मीडिया पर लोग रहमान मलिक को जमकर ट्रोल करने लगे.

पाकिस्तान में मक्खियों का आतंक, विधानसभा में मांगी जा रही है विशेष दुआएं...हुआ ऐसा हाल

ये ट्वीट कॉन्ग्रेस नेता गुलाम नबी आज़ाद को जवाब के तौर पर लिखा गया था. गुलाम नबी आज़ाद ने कहा था मोदी सरकार ने कश्मीर को बर्बाद कर दिया. इसके जवाब में रहमान मलिक ने ये पोस्ट किया. अब ये ट्वीट डिलीट किया जा चुका है.

Congress leader GN Azad after opposition delegation returns from SRINAGAR: We weren't allowed to go to the city, but the situation in J&K is terrifying. The stories we heard from the passengers of Kashmir present in our flight, would bring tears even to a stone. #JammuAndKashmirpic.twitter.com/RlsmvyQsqc