पीएम मोदी की आलोचना कर रहे थे पाकिस्तान के मंत्री, लगा बिजली का झटका, देखें VIDEO

पाकिस्तान के बड़बोले और बेहद विवादास्पद बयानों के लिए मशहूर रेलवे मंत्री शेख रशीद अहमद को शुक्रवार को उस समय बिजली का झटका लगा जब वह भारत के खिलाफ भाषण दे रहे थे. पाकिस्तान में कश्मीरियों के साथ 'एकजुटता' के लिए शुक्रवार को मनाए गए 'कश्मीर ऑवर' के दौरान एक कार्यक्रम में यह घटना हुई जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

Pakistan mantri Sheikh Rashid while spewing venom against India, got a electric shock, literally!



Instant Karma..! 😂 pic.twitter.com/HeSFbiZpJM