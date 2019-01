गुलाब जामुन बना पाकिस्तान की नेशनल मिठाई, Twitter पर लोग बोले - हलवा और सोन पापड़ी नहीं लाए

पाकिस्तान सरकार ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर लोगों से एक सवाल पूछा. सवाल था पाकिस्तान की नेशनल स्वीट कौन-सी है? इस सवाल के जवाब में तीन ऑप्शन रखे, जलेबी, गुलाब जामुन और बर्फी. ज्यादातर पाकिस्तानियों ने गुलाब जामुन को चुना, लेकिन कुछ लोगों ने ट्विटर पर कमेंट्स की बाढ़ लगा दी.

किसी ने कमेंट किया कि जो भी मिल जाए उसे नेशनल स्वीट समझकर खा लेगें तो कोई बोला हलवा और सोन पापड़ी भूल गए क्या! तो किसी ने कहा कि पाकिस्तान के ज्यादातर लोगों को जलेबी पसंद है.

What is the National Sweet of Pakistan? — Govt of Pakistan (@pid_gov) January 1, 2019

पाकिस्तान सरकार के इस सवाल का जवाब देने के लिए करीब 15 हज़ार लोग इस क्विज़ से जुड़े. इसमें 47 प्रतिशत लोगों ने यानी सबसे ज्यादा वोट गुलाब जामुन को दिए. 34 प्रतिशत लोगों ने बर्फी को चुना तो 19 प्रतिशत ने जलेबी को वोट दिया.

बता दें, पाकिस्तान सरकार के ट्विटर अकाउंट पर करीब 5 लाख फॉलोवर्स हैं. जबकि वहां कि आबादी करीब 19.7 करोड़ है.

गुलाब जामुन के अलावा पाकिस्तान में कराची का हलवा, जलेबी, मोतीचूर के लड्डू और बूंदी के लड्डू बहुत पसंद किए जाते हैं. लेकिन इन सबको पीछे छोड़ पाकिस्तान में गुलाब जामुन राष्ट्रीय मिठाई बन गई है. वहीं, भारत में जलेबी को राष्ट्रीय मिठाई कहा जाता है. हालांकि यहां आधिकारिक तौर पर जलेबी को भारत की नेशनल स्वीट नहीं बनाया गया है.

Poll Question: What is the National Sweet Of Pakistan?

Answer: The right answer is Gulab Jamun. pic.twitter.com/zL0jgnjX06 — Govt of Pakistan (@pid_gov) January 1, 2019

लोगों ने किए ऐसे मज़ेदार कमेंट्स...

I thought it is #laddoo!! — Azeema F. V. (@azeemax) January 2, 2019

Jo b meljye national sweet smj k kalengy — Engr Yaseen Afridi (@EngrYaseenAfri2) January 1, 2019