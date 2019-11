पाकिस्तान के PM इमरान खान बोले- सिख श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए तैयार है करतारपुर, तस्वीरें भी की शेयर

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने रविवार को करतारपुर परिसर और गुरुद्वारा दरबार साहिब की कुछ शानदार तस्वीरें साझा कीं और कहा कि आस्था का यह केन्द्र गुरु नानक देव की 550वीं जयंती पर सिख श्रद्धालुओं का स्वागत करने के लिए तैयार है. करतारपुर गलियारे का उद्घाटन नौ नवंबर को होना है ऐसे में खान ने ट्विटर पर तस्वीरें साझा करके पवित्र स्थान की एक झलक दी है. उन्होंने ट्वीट किया, ‘सिख श्रद्धालुओं का स्वागत करने के लिए तैयार है करतारपुर.'

एक अन्य ट्वीट में उन्होंने निर्माणकार्य वक्त पर पूरा करने के लिए अपनी सरकार को बधाई दी. खान ने ट्वीट किया, ‘गुरु नानक जी के 550वीं जयंती पर्व के लिए करतारपुर को रिकॉर्ड समय में तैयार करने के लिए मैं अपनी सरकार को बधाई देना चाहता हूं.'

I want to congratulate our govt for readying Kartarpur, in record time, for Guru Nanak jee's 550th birthday celebrations. pic.twitter.com/dwrqXLan2r