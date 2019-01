पीएम इमरान खान के टीचर 'मेजर' का निधन, बंटवारे के बाद से पाकिस्तान आर्मी को देते थे ट्रेनिंग, देखें PHOTOS

जेफ्री डगलस लैंगलैंड्स (Geoffrey Douglas Langlands) पिछले 60 सालों से पाकिस्तान के बच्चों को पढ़ा रहे थे. उनके स्टूडेंट्स में खुद पाकिस्तान के पीएम इमरान खान (PM Imran Khan) शामिल हैं. जेफ्री ने ही इमरान खान को बचपन में पढ़ाया और उन्हें ट्रेकिंग सिखाई. इस बात का खुलासा पीएम इमरान खान ने ट्वीट कर कहा.

जेफ्री को पाकिस्तान का सबसे फेवरेट हेडमास्टर (Pakistan's favourite headmaster) माना जाता था. क्योंकि वो पिछले 60 सालों से पाकिस्तान में बच्चों को अंग्रेज़ी और गणित की शिक्षा देते रहे थे. वो फिलहाल लाहौर के ऐचीसन कॉलेज (Aitchison College) में पढ़ा रहे थे. उन्हें 'मेजर' (Major Langlands) नाम से जाना जाता था. उनका 101 साल की उम्र में निधन हुआ.

Saddened to learn of the passing of my teacher. Apart from being our teacher, he instilled the love for trekking and our northern areas in me - before the KKH was built. (I was 12 years old in the school picture) pic.twitter.com/cgH4glWIDR