घर से PM आवास हेलिकॉप्टर से जाते हैं इमरान खान, लोगों ने कहा- सोच रहा हूं, कार बेचकर हेलिकॉप्टर खरीद लूं

सत्ता में आते ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत अधिकारियों तथा नेताओं के सरकारी निधि को अपने मन से खर्च करने और प्रथम श्रेणी से हवाई यात्रा करने पर प्रतिबंध लगा दिया. इस ऐलान के बाद इमरान खान की काफी तारीफ भी हुई, ऐसा लग रहा है कि वह खुद सरकारी खर्च कम करने के मूड में नहीं हैं. ऐसी खबर है कि जब से इमरान खान ने शपथ ली है, उस दिन से लेकर अब तक प्रधानमंत्री आवास से अपने निजी घर हेलिकॉप्टर (चौपर) से आते-जाते हैं. इस बात की तस्दीक खुद पाकिस्तान के सूचना मंत्री का कार्यभार संभाल रहे फवाद चौधरी ने की है.

So now helicopter is cheaper then careem and uber then govt should start helicopter service for all peoples so they can save more money