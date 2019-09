पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अल्वी सड़कों पर कूड़ा उठाते आए नज़र, ट्वीट कर लोग बोले - ड्रामा

पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अल्वी (Pakistan president Arif Alvi) को चांगला गली में ट्रैकिंग के दौरा कूड़ा चुनते देखा गया. चांगला गली, देश के गलयात क्षेत्र में पर्वतीय पर्यटन शहरों में से एक है. द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक, अल्वी के बेटे द्वारा ट्विटर पर साझा की गई तस्वीरों में राष्ट्रपति कूड़े के थैले में कूड़ा एकत्र करते हुए और फिर इसे सड़क के किनारे डस्टबिन में डालते दिख रहे हैं.

During our treks we usually take trash bags on our treks but accidentally forgot them, next time will do more. Our citizens need to be educated to enjoy this beautiful county but be Responsible Tourists



A strong message set by @ArifAlvi@PresOfPakistan#ResponsibleTourismpic.twitter.com/h6ZdpZLBF2