कश्मीर पर मुस्लिम देशों का समर्थन नहीं मिलने से पाकिस्तान परेशान, कहा- अगर भारत ने जंग थोपी तो हम इसका खात्मा दिल्ली में करेंगे

कश्मीर मामले में दुनिया के तमाम देशों के साथ-साथ कई मुस्लिम देशों का समर्थन नहीं मिलने से पाकिस्तान की परेशानी और बढ़ गई है. ऐसे समय में जब बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान से नवाज रहे हैं, पाकिस्तान की यह बेचैनी खुलकर सामने आ गई है. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की सूचना एवं प्रसारण मामलों की सलाहकार डॉ. फिरदौस आशिक अवान ने लाहौर में एक प्रेस कांफ्रेंस बुलाकर कहा कि इमरान दुनिया का ध्यान कश्मीर में हो रहे 'जुल्म' की तरफ दिला रहे हैं लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अपने आर्थिक हितों के कारण कुछ मुस्लिम देश कश्मीरियों के 'संहार' को लेकर सहानुभूतिपूर्ण रवैया नहीं अपना रहे हैं.

PM @narendramodi has been conferred The King Hamad Order of the Renaissance.



This was announced by His Majesty the King of Bahrain. pic.twitter.com/tuJYMzCpsK