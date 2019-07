गर्दन तक पानी में डूबकर पाकिस्तानी रिपोर्टर ने ऐसे बताया बाढ़ का हाल, Video हो गया वायरल

एक पाकिस्तानी रिपोर्टर की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. इस वायरल वीडियो में ये रिपोर्टर खुद गर्दन तक पानी में डूबकर बाढ़ के बारे में अपने दर्शकों को बता रहा है. इस रिपोर्टर का नाम है अज़ादर हुसैन, जो जीटीवी (GTV) चैनल के लिए काम करता है. आप भी देखिए ये वायरल वीडियो...

41 सेकेंड के इस वीडियो में अज़ादर हुसैन पाकिस्तान के कोट चट्टा क्षेत्र में आई बाढ़ के बारे में बता रहा है. यूरो न्यूज़ के मुताबिक इस वीडियो में ये रिपोर्टर लगातार 6 दिन से हो रही बारिश के बाद इस क्षेत्र में हुए नुकसान के बारे में दर्शकों को दिखा रहा है.

ये वीडियो जीटीवी के यूट्यूब चैनल पर 25 जुलाई को शेयर किया गया, जिसे अभी तक ढेड़ लाख ये ज्यादा बार देखा जा चुका है.

सोशल मीडिया पर इस वायरल वीडियो को देख लोग अज़ादर हुसैन की तारिफ करते नहीं थक रहे हैं. किसी का कहना है कि इस रिपोर्टिंग के बाद अब इसे सैलरी में बढ़त मिलनी चाहिए तो किसी का कहना है कि इसकी मेहनत को सलाम...

Reporting has got some depth

I Applause for his hardwork, commitment and thinking outside of box even though it's weired.