नर्स ने मरीज की नकल करते हुए बनाया TikTok Video, लोगों ने किया ट्रोल

इंटरनेट पर हर तरह के लोग मौजूद हैं. सभी लोग कई तरह की चीजें सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं. उनमें से कुछ मनोरंजन के लिए चुटकुले आदि शेयर करते हैं तो कोई अपनी क्रिएटिव साइड दिखाता है. वैसे तो अधिकतर चीजें मजेदार होती हैं लेकिन कुछ चीजें बहुत से लोगों को पसंद नहीं आतीं और इस वजह से लोग उन्हें ट्रोल करने लगते हैं. इसी तरह ट्विटर पर एक नर्स का वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह एक मरीज की बीमारी की नकल करते हुए नजर आ रही हैं.

दरअसल, ट्विटर पर डी रोज (D Rose) नाम की एक यूजर ने एक टिकटॉक वीडियो (TikTok Video) शेयर किया है. इस वीडियो में वह मरीज और नर्स दोनों के रूप में नजर आ रही हैं. वीडियो में मरीज के रूप में नजर आ रहीं डी रोज को सांस लेने में दिक्कत हो रही है. वहीं दूसरी ओर नर्स के रूप में दिख रही डी रोज रोगी की आवाज पर डांस कर रही हैं. इस वीडियो के कैप्शन में डैनियल ने लिखा, ''हम जानते हैं कि आप कब झूठी बीमारी का बहाना बना रहे हैं''. सीटीवी न्यूज के मुताबिक डी रोज असल जीवन में स्वास्थ्य केंद्र में काम करती हैं.

We know when y'all are faking pic.twitter.com/uBV9LjXN3W — D Rose (@DamnDRoseTweets) November 19, 2019

डी रोज के वीडियो अपलोड करने के बाद ही यह वायरल हो गया. महिला के इस वीडियो को लोगों ने ट्रोल करते हुए उनपर मरीज की नकल करने और मरीज की बीमारी का मजाक उड़ाने का आरोप लगाया है.

एक यूजर ने लिखा, ''मैंने आपके इरादों को भांप लिया है. आपने मनोविज्ञान में एमडी नहीं किया है और आपको यह कहने का कोई हक नहीं है कि एक मरीज अपनी बीमारी का नाटक कर रहा है. बस आप किसी को चोट पहुंचाए बिना अपनी नौकरी करें''. वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, ''जिन नर्सों को ऐसा लगता है कि रोगी अपनी बीमारी का बहाना बनाता है, उन्हें अपने लिए एक दूसरी नौकरी ढूंढ लेनी चाहिए''.

Hey, Danyelle Suzanne Solie at The Farley Center in Norfolk, VA - I've read your “intentions” & bs. You do not have an MD in psychiatry & have no right 2 determine if any patient is faking pain or symptoms. Just do ur damn job before you hurt someone! #PatientsAreNotFaking — kimberly demarse (@kimberlydemarse) November 23, 2019

A lot of y'all “nurses” should've picked a different career... — long titty no nipple having ass bitch (@JustLOVEJas_x33) November 20, 2019

इस पोस्ट को देखने के बाद कुछ लोगों ने अपने साथ हुए वाकयों को भी शेयर किया. इसमें उन्होंने बताया कि उनके साथ भी ऐसा हुआ है जब चिकित्सकों ने उनको हो रही परेशानी को 'गंभीर' नहीं समझा. इस बारे में बताते हुए एक यूजर ने लिखा, ''मैंने कई डॉक्टर और नर्स को दिखाया जिन्हें लग रहा था कि मैं पेट दर्द का नाटक कर रही हूं क्योंकि मुझे ड्रग्स चाहिए लेकिन बाद में सामने आया कि मेरी ऑवरी में सिस्ट फट गई थी. भले ही यह कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है लेकिन इस वजह से पेट में बच्चा पैदा करते वक्त होने वाले दर्द से ज्यादा तेज दर्द होता है''.

I had several white doctors/nurses think I was faking some serious mofo pain, because they assumed I wanted drugs. Turns out I had an ovarian cyst burst. Not a giant emergency, but easily pain worse than childbirth (I have three kids).



So no, ya can't! — Joy Henderson (@Joyhenderson78) November 21, 2019

वहीं कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मजाक में बनाए गए इस वीडियो पर महिला को बिना वजह ट्रोल किया जा रहा है और गलत कारण दिए जा रहे हैं.