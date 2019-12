टोपी पहनकर सड़कों पर निकले कबूतर, लोग बोले- "किसने चिपकाईं टोपियां"

लास वेगास की सड़कों पर कुछ कबूतर (Pigeon) काउबॉय हैट (Cowboy Hat) पहने हुए नजर आए, जिसका वीडियो कुछ लोगों ने ट्विटर पर शेयर किया है. इसे लेकर कुछ लोग परेशान हैं तो कुछ इसे काफी मजेदार समझ रहे हैं. सोशल मीडिया पर इस तरह कबूतरों के काउबॉय हैट की कई तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं. ये वीडियो लास वेगास की सड़कों पर कबूतरों के घूमते वक्त बनाया गया है. इसके बाद से ही लोग सोच रहे हैं कि कबूतरों को ये हैट्स किसने पहनाई हैं.

न्यूयॉर्क टाइम्स की एक खबर के मुताबिक सोशल मीडिया पर शेयर की गईं क्लिप्‍स और तस्वीरें लास वेगास के अलग-अलग इलाकों की हैं, जिनमें कबूतर छोटी सी क्यूट Cowboy Hat में नजर आ रहे हैं. कबूतरों के वीडियो इंटरनेट पर तुरंत ही हिट हो गए. एक शख्स ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा है, ''...और दोस्त कैसे हो?''

यहां देखें क्लिप्स

Someone is putting tiny cowboy hats on Vegas pigeons. There are consequences to legalizing marijuana. pic.twitter.com/CdK06gauYQ — Las Vegas Locally (@LasVegasLocally) December 7, 2019

इन क्लिप्स को देखने के बाद कुछ लोग कबूतरों को लेकर काफी परेशान नजर आए. कबूतर फुर्तीले पक्षी होते हैं इसलिए उनके सिर पर ये हैट्स नहीं होनी चाहिए. वहीं कुछ लोगों ने कमेंट करते हुए कहा, "क्या इन हैट्स को चिपकाया गया है." देखें ट्वीट्स

They better not have glued those hats on. That's a concern. — gojes22 (@gojes22) December 10, 2019

This is funny. I'm not cool with it though if they are glued to the pigeons head. — Nicole (@wowza_rn) December 7, 2019