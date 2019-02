लाइव TV पर कैद हुआ पिज्ज़ा खाते हुए ये शख्स, कैमरे को देखते ही उड़े होश, 10 लाख बार देखा गया VIDEO

सोशल मीडिया पर एक न्यूज़ क्लिप बहुत वायरल हो रहा है. इसकी वजह है वीडियो में दिखता पिज्ज़ा खाता शख्स. इस वीडियो को अभी तक 10 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. इस क्लिप में एंकर लाइव रिपोर्टिंग करता है और ठीक उसके पीछे पिज्ज़ा खाता हुआ आदमी कैमरे में कैद हो जाता है. ट्विटर पर वायरल इस वीडियो को देख लोग अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पा रहे.

Mediaite के मुताबिक इस वीडियो में एकंर बुधवार शाम को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की पूर्व प्रतिनिधी माइकल कोहेन की गवाही कवर कर रहा होता है. जैसे ही ये एंकर कैमरे के सामने बोलना शुरू करता है, उसके ठीक पीछे चैनल का एक स्टाफ मेंबर पिज्ज़ा खाते हुए वीडियो में आ जाता है. जैसे ही इस स्टाफ मेंबर को बताया जाता है कि वो लाइव टीवी में कैद हो रहा है उसका रिएक्शन देखने लायक होता है.

आप भी देखिए ये मज़ेदार वीडियो...

tfw you go to eat your hallway pizza and get told you're in the live shot pic.twitter.com/ppkq9PJraO — Mike Uehlein (@MikeUehlein) February 27, 2019

जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ ट्विटर पर लोग इसे देख अपनी हंसी नहीं रोक पाते और कुछ यूं रिएक्शन दे रहे हैं.

The hero we need — Dong Johnson (@froodude) February 27, 2019

Hallway pizza is the best pizza — Mind the Standard of Review Ribaudo (@AppealsDude) February 27, 2019

Let the kid eat his pizza. Damn. — R. Christina Omar (@RChristinaO_34) February 28, 2019



बता दें, ऐसा पहली बार नही है जब लाइफ रिपोर्टिंग या एंकरिंग के दौरान इस तरह का अजीबो-गरीब वाकया हुआ हो. साल 2018 में ही Fifa World Cup को लाइव कवर कर रहीं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के गालों पर एक शख्स ने आकर किस कर दिया था. इस दौरान वो रिपोर्टर चीख उठी थीं. कुछ इसी तरह ऑस्ट्रेलिया के रिपोर्टर डेनियल ग्रैब फीफा वर्ल्ड कप के दौरान रिपोर्टिंग कर रहे थे. तभी पीछे से एक शख्स सिगरेट पीते हुए कैमरे के सामने आता है और धुआं रिपोर्टर के चेहर पर उड़ा कर चला जाता है. शख्स को रिपोर्टर ने मुस्काराकर देखा और फिर बोलना शुरू कर दिया. सोशल मीडिया पर ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है.

