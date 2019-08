प्रशांत महासागर में प्लेन हुआ क्रैश, पायलट हंसकर लेने लगा सेल्फी और फिर...Video Viral

कभी आपने सुना है प्लेन क्रैश हुआ हो और पायलट हंसकर सेल्फी ले रहा हो? जी हां, हाल ही में एक छोटा प्लेन प्रशांत महासागर में क्रैश हो गया. इसमें बैठे लोग सुरक्षित बच गए और सभी ने मिलकर अपने कैमरे से सेल्फी ली. यह घटना सैन जोस के रेड-हीलव्यू एयरपोर्ट की है. यहां से पायलट डैविड लेश ने सिंगल ईंजन वाला बीचक्राफ्ट बोनान्ज़ा उड़ाया, जो प्रशांत महासागर में जाकर क्रैश हो गया.

देखिए सेल्की लेने वाले पायलट की तस्वीर...

BREAKING: Just spoke with pilot who crashed small plane into ocean outside of Half Moon Bay. He and his friend are physically ok. He snapped photos during the rescue. His friend was flying nearby and took the picture on the right. (Chris Leipelt) pic.twitter.com/r9IXVJIFJe — Ian Cull (@NBCian) August 21, 2019

डैविड लेश और उसकी दोस्त लीपेल्ट दोनों ने हवा में मौजूद प्लेन में फोटोशूट करने का प्लैन बनाया. इसी दौरान एयरक्राफ्ट में ईंधन कम होने लगा और सैन फ्रैंसिस्को से करीब 16 किलोमीटर दूर प्रशांत महासागर में ये प्लेन गिर गया.

लेकिन इस हादसे से घबराने के बजाय ये दोनों दोस्त वॉटरप्रूफ फोन से सेल्फी और वीडियो बनाते हुए नज़र आए.

इससे ज्यादा हैरानी की बात ये कि दोनों के पास कोई लाइफ जैकेट या खुद को बचाने के लिए कोई साधन नहीं था, बावजूद इसके ये दोनों प्रशांत महासागर में प्लेन क्रैश के हंसते नज़र आए. बस इनके पास प्लेन की सीट का तकिया था जिसके सहारे ये 30 मिनट तक पानी के ऊपर तैरते रहे.

इन दोनों ने सिर्फ एक नहीं बल्कि कई वीडियो खुद की और पास में ही पानी में बह रहे प्लेन की भी बनाई, जो कि अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.

प्लेन क्रैश वीडियो...

इन दोनों में से एक ने एनबीसी को बताया कि "हम जमीन से 3,400 फीट ऊपर पानी में थे, मैंने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन मोटर को फिर चला नहीं पाया और हमारा प्लेन पैसेफिक में जा गिरा., हम प्लेन गिरने से पहले ही पानी में कूद पड़े और तैरते रहे."

आगे लेश ने कहा कि हमने क्रैश होने से कुछ सेकेंड पहले ही प्लेन से मोबाइल और गाड़ी की चाबी पहले ही निकाल ली थी.