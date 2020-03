ट्रंप ने PM मोदी को बताया अपना अच्छा दोस्त, कहा- भारत में अच्छे बीते थे 2  दिन 

कोरोना वायरस (Coronavirus) के बढ़ते खतरे को देखते हुए अमेरिका ने पूरे देश में राष्ट्रीय आपातकाल की

घोषणा की है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय समयानुसार शुक्रवार देर रात प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह जानकारी दी. इस दौरान, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अपनी दो दिवसीय भारत यात्रा का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि PM मोदी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं. ट्रंप इससे पहले भी पीएम मोदी के साथ अपनी मित्रता का खुलकर इज़हार कर चुके हैं. भारत यात्रा के दौरान उन्होंने कहा था कि पहले के मुकाबले भारत अब हमें कहीं ज्यादा पसंद करता है और ऐसा मेरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नजदीकी मित्रता के कारण है.

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कोरोना वायरस मुद्दे पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "भारत में हम लोगों का बहुत अच्छा समय बीता, वो दो दिन बहुत अविश्वसनीय रहे. वह (प्रधानमंत्री मोदी) मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, वह अपने लोगों के भी दोस्त हैं. मुझे उनके साथ अच्छा लगा, हमने सीमा से जुड़े मुद्दों से आगे बढ़कर सभी मामलों पर बातचीत की."

US President Donald Trump: We had a great time in India, it was an incredible two days. He (PM Modi) is a great friend of mine, he is a friend of his people. I loved being with him, we talked about everything, far more than just borders. pic.twitter.com/tZxJeuKJwa