पाकिस्तान से जारी आतंकवाद के सवाल पर बोले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप- PM मोदी इससे निपट लेंगे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) और डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) की न्यूयॉर्क में मुलाकात हुई. इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत के साथ व्यापार समझौता जल्द होगा. वहीं, पीएम मोदी ने कहा कि अमेरिका हमारा घनिष्ठ मित्र है और हमारी मित्रता आगे बढ़ती जा रही है. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप भारत के अच्छे मित्र हैं. वहीं, पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने कहा कि PM मोदी इसका समाधान जरूर करेंगे. ट्रंप ने कहा कि इस्लामिक आतंकवाद की समस्या को मिलकर सुलझाएंगे. आतंकवाद पर मोदी से खुले मन से बात हुई है. बता दें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) ने खुले तौर पर स्वीकार किया था कि पाकिस्तान की आर्मी और खुफिया एजेंसी ISI आतंकियों को ट्रेनिंग देते आई है.

#WATCH New York: US President Donald Trump says, "...The Prime Minister (PM Modi) will take care of it" when asked 'how do you see the statement coming from Pakistani PM admitting that the Pakistani ISI trained Al Qaeda?'



अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, 'वह (पीएम मोदी) एक महान शख्सियत और महान नेता हैं. मुझे याद है पहले भारत बहुत बंटा हुआ था. उन्होंने एक पिता की तरह सबको एकजुट किया. हो सकता है वह भारत के पिता हों, हम उन्हें 'फादर ऑफ इंडिया' कहकर बुलाएंगे.'

US President: He (PM Modi) is a great gentleman & a great leader. I remember India before was very torn. There was a lot of dissention,fighting & he brought it all together. Like a father would bring it together. Maybe he is the Father of India. We'll call him the Father of India