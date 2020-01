जश्न के दौरान महिला ने जबरन खींचा पोप का हाथ तो मारा थप्पड़, वायरल हुआ Video

पोप फ्रांसिस ने सामूहिक प्रार्थना के एक कार्यक्रम के दौरान एक महिला के हाथ पर थप्पड़ मारा था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. इस वीडियो को आठ लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. हालांकि पोप ने महिला के हाथ पर थप्पड़ मारने को लेकर उससे माफी मांगी ली है. साथ ही उन्होंने अपने भाषण में 'महिलाओं के खिलाफ हर तरह की हिंसा' की निंदा भी की.

इस वीडियो में आप देखेंगे कि महिला भीड़ में खड़ी है. पोप फ्रांसिस उनसे मिलने आए श्रद्धालुओं का अभिवादन कर रहे हैं, तभी एक महिला पोप फ्रांसिस का हाथ जबरदस्ती अपनी तरफ खिंचती है, पोप हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हैं. जब वो महिला हाथ नहीं छोड़ती तो फिर पोप गुस्से में उसके हाथ थप्पज़ मार देते हैं.

This evening after visiting the Nativity scene in St. Peter's Square, Pope Francis loses his cool after being grabbed by a pilgrim who wouldn't let go of his hand. The Pope repeated slapped her hand and told her to let go of him. pic.twitter.com/6Qrgh8aZKz