अगले साल भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे ब्राजील के राष्ट्रपति बोलसोनारो

ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोलसोनारो ने अगले साल भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि बनने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निमंत्रण बुधवार को स्वीकार कर लिया. मोदी 11वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए आये हुए हैं. मोदी ने इस शिखर सम्मेलन के इतर बोलसोनारो के साथ मुलाकात की. यह ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आतंकवाद निरोधक सहयोग के लिए तंत्र बनाने पर ध्यान केंद्रित करेगा और दुनिया की पांच प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करेगा.

ब्रिक्स विश्व की पांच उभरती अर्थव्यवस्थाओं का समूह है जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं. दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए ‘‘सार्थक वार्ता'' की. आधिकारिक बयान के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी ने बोलसोनारो को 2020 के गणतंत्र दिवस समारोह के लिए आमंत्रित किया. ब्राजील के राष्ट्रपति ने खुशी खुशी यह निमंत्रण स्वीकार कर लिया. बयान में कहा गया, ‘‘दोनों नेताओं ने सहमति व्यक्त की कि इस मौके पर दोनों देश रणनीतिक साझेदारी को व्यापक तरीके से बढ़ा सकते हैं.''

Ministry of External Affairs (MEA): Prime Minister Narendra Modi invited the President of Brazil to the Republic Day 2020. The Brazilian President has accepted the invitation with pleasure. #BRICS2019pic.twitter.com/sy1OH0uHxX