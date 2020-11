राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर कहा- बाइडेन को नहीं करना चाहिए प्रेसिडेंसी का गलत दावा

US President Election 2020: अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन शुक्रवार को महत्वपूर्ण राज्यों जॉर्जिया और पेन्सिलवेनिया में अपने प्रतिद्वंद्वी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से आगे हो गए और वह चुनाव में करीबी मुकाबले में ऐतिहासिक जीत हासिल करने के बेहद करीब दिखाई दे रहे हैं. इधर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि बाइडेन को प्रेसिडेंसी का गलत दावा नहीं करना चाहिए. यह दावा मैं भी कर सकता था. उन्होंने साथ ही यह भी कहा है कि कानूनी कार्यवाही अब शुरू हो रही है.

Joe Biden should not wrongfully claim the office of the President. I could make that claim also. Legal proceedings are just now beginning!