Coronavirus: ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स हुए कोरोनावायरस से संक्रमित

ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स (Prince Charles) कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं. क्लैरेंस हाउस की तरफ से जारी बयान में इस बात की पुष्टि की गई है. साथ ही कहा गया है कि 71 वर्षीय चार्ल्स का का कोविड-19 (COVID-19) का उपचार चल रहा है. BBC की रिपोर्ट के अनुसार, शाही पैलेस के प्रवक्ता ने कहा कि चार्ल्स में कोरोना के शुरुआती लक्षण पाए गए हैं, हालांकि उनका स्वास्थ्य ठीक है. बता दें कि दुनिया के कई देशों में कोरोना वायरस संक्रमण फैल चुका है. बता दें कि कोरोनावायर से ब्रिटेन में 400 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और लगभग 8 हजार से अधिक लोग इससे संक्रमित हैं.



Next in line to the throne, Prince Charles has tested positive for #COVID19: UK media (file pic) pic.twitter.com/QXlEcfNxpO