पुष्पा कोहली बनीं पाकिस्तान के सिंध की पहली हिंदू महिला पुलिस ऑफिसर

पाकिस्तानी हिंदू महिला पुष्पा कोहली (Pushpa Kohli) ने सिंध पुलिस को बतौर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर (Assistant Sub Inspector) जॉइन किया. पाकिस्तानी ह्यूमन राइट्स और ब्लॉगर कपिल देव ने ट्विटर पर पोस्ट कर पुष्पा कोहली के बारे में बताया. अब सोशल मीडिया पर पुष्पा कोहली की खबर वायरल हो रही है. पुष्पा पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला हैं जो सिंध पुलिस में ASI बनीं हैं.

सिंध में हुई प्रतियोगी परीक्षा को पास कर पुष्पा कोहली ने सिंध पुलिस में असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर का पद हासिल किया.

Excellent News: Pushpa Kolhi has become the first girl from #Hindu community who has qualified provincial competitive examination through Sindh Public Service Commission and become Assistant Sub Inspector (ASI) in Sindh Police. More power to her! #WomenEmpowermentpic.twitter.com/EALTHCkeVP