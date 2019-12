इंटरनेट पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है जिसमें ऐसा दिख रहा है कि ब्रिटेन की राजकुमारी ऐनी (Britain's Princess Anne) अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (US President Donald Trump) का ठीक से अभिवादन नहीं कर पाईं. बता दें कि ये वीडियो बकिंघम पैलेस (Buckingham Palace) का है, जहां क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय (Queen Elizabeth II) ने मंगलवार को नाटो (NATO) नेताओं के लिए एक रिसेप्शन आयोजित किया था. फुटेज में देखा जा सकता है कि क्वीन और उनकी इकलौती बेटी राजकुमारी ऐनी के बीच हल्की नोंक-झोंक हो रही है.

The Queen chastising Princess Anne for not greeting Trump and Anne not giving a single shit is the mood we all need to take into today pic.twitter.com/W5cCFlq2Ui