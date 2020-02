Live Tv पर रिपोर्टर के ऊपर चढ़कर सांप ने किया Attack, फिर किया ऐसा... देखें Video

ऑस्ट्रेलिया की एक रिपोर्टर का वीडियो काफी वायरल हो रहा, जिसमें वह चिल्लाते हुए नजर आ रही है. दरअसल, यह वीडियो इसलिए वायरल हो रहा है क्योंकि इसमें रिपोर्टर के कंधे पर एक सांप बैठा हुआ है, जो अचानक से उसके माइक को काटने लगता है. सांप बार-बार रिपोर्टर द्वारा पकड़े गए माइक पर हमला करता है, जिस वजह से वह चिल्ला पड़ती है. इस बारे में बात करते हुए रिपोर्टर Sarah Cawte ने कहा कि सांपों के ऊपर सेफ्टी रिपोर्ट की शूटिंग करते हुए वह काफी घबरा गई थी.

सारा ने टुडे को बताया, ''मैं वहां पर सांपो की सेफ्टी पर बनाए गए पैकेज के कुछ सीन्स शूट करने के लिए गई थी लेकिन मैं इसलिए डर गई थी क्योंकि मेरा हाथ माइक के काफी नजदीक था और यह काफी डरावना था''. वो मेरे माइक्रोफोन पर बार-बार हमला कर रहा था. चैनल 9 की रिपोर्टर सारा वीडियो में चिल्लाते हुए नजर आ रही हैं और कह रही हैं कि ''अगर इसने मेरे हाथ पर हमला कर दिया तो''?

सांप को कंधे पर बैठा कर सारा अपनी रिपोर्ट को खत्म करते हुए नजर आ रही हैं. वीडियो में कहती हैं, ''जबकि वो सबके साथ सहज नहीं होते... अधिकतर ऐसा होता है जब सांप, इंसानों के मुकाबले अधिक डरे हुए होते हैं''. हालांकि, वीडियो शूट करते वक्त उनके एक्सप्रेशन उनकी असल भावनाओं को छिपा रहे थे. सारा का यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है और इसे देखकर लोग काफी हैरान रह गए.

Love this, snakes are more scared of us than we are of them, I don't think this reporter believes what she is saying