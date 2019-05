Royal Baby के नाम का हुआ खुलासा, परदादी क्वीन एलिजाबेथ ने ऐसे किया प्रिंस का स्वागत

प्रिंस हैरी और मेगन मर्केल ने बुधवार को अपने बच्चे का नाम आर्ची रखने की घोषणा की. आर्ची राजगद्दी के उत्तराधिकारियों की पंक्ति में सातवें नंबर हैं. क्वीन और ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग के आर्ची को अपने आठवें और नवजात प्रपौत्र के तौर पर परिचित कराने के बाद बच्चे के नाम की घोषणा की गई. शाही दंपति ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर इसकी घोषणा करते हुए बताया कि बच्चे का पूरा नाम 'आर्ची हैरिसन माउंटबेटन विंडसर' होगा.

The Queen and The Duke of Edinburgh were introduced to the newborn son of The Duke & Duchess of Sussex at Windsor Castle. Ms Doria Ragland was also present. The Duke & Duchess of Sussex are delighted to announce that they have named their son Archie Harrison Mountbatten-Windsor. pic.twitter.com/PaHVhPlUl5