हिंदू-मुस्लिम लड़कियों को एक-दूसरे से हुआ प्यार, Photoshoot सोशल मीडिया पर वायरल

अंजली चकरा और सुंदस मलिक नाम की दो लड़कियों का फोटोशूट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस सेम-सेक्स कपल की तस्वीरें इतनी शानदार हैं जो एक बार देखे वो दोबारा देखे बिना रह ना पाए. फोटोज़ की ही तरह इस शूट की खास बात ये है कि इनमें से एक लड़की इंडिया (अंजली चकरा) की है तो दूसरी पाकिस्तान (सुंदस मलिक) की.

ट्रेडिशनल आउटफिट्स और जूलरी पहने ये शूट न्यूयॉर्क में हुआ. फोटोग्राफर ने इस शूट को नाम दिया है "A New York Love Story."

This is so beautiful https://t.co/kZbHZMFdDH

इस शूट को अभी तक 70 हज़ार से ज्यादा लोगों ने रिट्विट और 45 हज़ार से ज्यादा लोगों ने लाइक किया है. इन फोटोज़ की सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ की जा रही है.

फोटोग्राफर सारोवर अहमद ने एक और पोस्ट कर इस कपल को विश किया. वहीं, अंजली ने भी इन फोटोज़ को शेयर करते हुए सुंदस के बारे में लिखती हैं "हैपी एनिवर्सरी उस लड़की को जिसने मुझे प्यार करना सिखाया."

Happy anniversary to the girl who taught me how to love & be loved pic.twitter.com/zm5sAhqIxP