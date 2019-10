अमेरिका में पुलिस सिख अधिकारी के अंतिम संस्कार में उमड़े हजारों लोग, यूं स्टेडियम में दी श्रद्धांजलि

अमेरिका में पिछले हफ्ते ड्यूटी के दौरान मारे गए पुलिस अधिकारी संदीप सिंह धालीवाल (Sandeep Singh Dhaliwal) के अंतिम संस्कार में हजारों की तादाद में लोग शामिल हुए. पुलिस अधिकारियों, सिख समुदाय के लोगों, भारतीय मूल के अमेरिकियों और ह्यूस्टन इलाके के निवासियों समेत हजारों लोगों ने बुधवार 2 अक्टूबर को उन्हें श्रद्धांजलि दी.

धालीवाल (42) हैरिस काउंटी के पहले सिख डिप्टी शेरिफ थे. हैरिस काउंटी में सिखों की आबादी 10,000 से अधिक है.

धालीवाल का नाम उस वक्त सुर्खियों में आया था जब उन्हें नौकरी में रहते हुए दाढ़ी रखने और पगड़ी पहनने की इजाजत दी गई थी.

वीडियो में देखिए संदीप सिंह धालीवाल को श्रद्धांजलि देते हज़ारों लोग...

Thank you @HoustonTexans for this amazing tribute to Deputy Sandeep Singh Dhaliwal. @HCSOTexas #LoveOverHate pic.twitter.com/rDFUxWW1U8

पश्चिमोत्तर ह्यूस्टन में नियमित ट्रैफिक जांच करने के दौरान पिछले शुक्रवार (28 सितंबर) गोली मार कर उनकी निर्मम हत्या कर दी गई थी. वह अमेरिका के टेक्सस में भारतीय मूल के पहले सिख पुलिस अधिकारी थे.

धालीवाल को उनके साथी पुलिस अधिकारियों ने 21 बंदूकों की सलामी दी...

So much love for their fallen brother ... law enforcement officers from all over USA and otter countries attending funeral of Deputy Sandeep Singh Dhaliwal In #Houston ! @HCSOTexas@SikhPApic.twitter.com/yFPHc4YPx8