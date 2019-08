इस्लामाबाद में दिखे 'अखंड भारत' के पोस्टर, पाकिस्तानी जनता और पुलिस परेशान, Video Viral

अनुच्छेद 370 (Article 370) के खत्म होने के बाद पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के कई हिस्सों में भारत समर्थक बैनर दिखाई दिए. इन बैनर्स पर शिवसेना नेता और राज्यसभा के सदस्य संजय रावत का अखंड भारत वाला बयान छपा हुआ है. इन बैनर्स की वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है. इस्लामाबाद के एक शख्स ने भी इन बैनर्स को देख वीडियो बनाया और बताया कि ऐसे पोस्टर इस्लामाबाद प्रेस क्लब के पास मौजूद हर सड़क के खंभों पर लगे हुए हैं. इस शख्स ने आगे कहा कि, "इंडिया इस्लामाबाद में आकर ऐसे पोस्टर लगा रहे हैं, कि क्या हम दिल्ली या मुम्बई जाकर ऐसे पोस्टर लगा सकते हैं. हमारे पीएम इमरान खान (Imran Khan) और आर्मी ऐसा कभी नहीं कहती, अगर हम नहीं कर सकते तो कम-से-कम उनको करने तो ना दें." आपको बात दें, पहले इस वीडियो को नकली (Fake) माना जा रहा था. लेकिन भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के प्रवक्ता तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने भी अपने ट्विटर अकाउंट पर इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा "Posters in Pakistan".

वहीं, एनडीटीवी के संवाददाता उमाशंकर सिंह ने भी अपने ट्विटर अकाउंट पर इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, "पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में लगे अखंड भारत के पोस्टर. वहां के लोग पूछ रहे हमारे घर में आकर कौन लगा गया ऐसे पोस्टर और हम सोते रहे."

वायरल हो रहे एक और वीडियो में पाकिस्तान पुलिस इन बैनर्स को हटाते हुए भी नज़र आ रही है.

Pakistan police removing these posters. So it's Pakistan, no doubt. pic.twitter.com/kvar43eH45