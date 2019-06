सऊदी अरब में मक्का के पास खुल रहा है पहला नाइट क्लब, नाम होगा 'हलाल'...पर नहीं मिलेगी ये चीज़

सऊदी अरब सिर्फ मक्का मदीना के लिए नहीं बल्कि अपने रॉयल लाइफस्टाइल के लिए भी जाना जाता है. फुटबॉल क्लब, महंगी गाड़ियां, शेर और चीते पालने का शौक के चलते सऊदी अरब अपनी किंग साइज़ लाइफ के लिए फेमस है. अब इस कड़ी में एक चीज़ और जुड़ने जा रही है, वो है एक नाइट क्लब. जी हां ये क्लब किसी ऐसी-वैसी जगह पर नहीं बल्कि मक्का मदीना के पास खोला जा रहा है, जिसका नाम है 'हलाल'.

सऊदी अरब में यह पहला नाइट क्लब है, जो जेद्दाह शहर में खुल रहा है. इसका नाम रखा गया है 'हलाल नाइटक्लब'. रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्लामी आहार कानून के तहत इस क्लब में शराब सर्व नहीं की जाएगी.

इस क्लब को बनाने वाली कंपनी व्हाइट सऊदी अरेबिया ने अपने फेसबुक पेज पर इस नाइट क्लब में यूएस सिंगर ने-यो की परफॉर्मेंस का ऐड भी डाल दिया है.

इस क्लब के सीईओ ने अरेबियन बिज़नेस को बताया कि ये नाइट क्लब इंटरनेशनल टूरिस्ट्स के लिए शानदार एक्सपीरिएंस होने वाला है. सऊदी मार्केट बहुत ही बढ़िया है, यहां के लोग बाहर घूमना पसंद करते हैं. इसलिए हमनें जेद्दाह में आईरिश कैफे बनाया. इस कैफे में म्यूज़िक, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के साथ-साथ इनडोर, आइटडोर और रूफटॉप पर सर्विस भी अवेलेबल है.

ट्विटर पर अब लोग हलाल डिस्को/नाइट क्लब नाम को लेकर कंफ्यूज़ हैं. सोशल मीडिया पर कुछ इस तरह रिएक्शन दे रहे हैं...

I can't believe that they're opening a nightclub in Jeddah! I mean wth it's right next to Mecca! oh wait the bar is HALAL lol.. — s (@xsuhyx) June 11, 2019

If you haven't laughed today I have something funny for you.



A HALAL nightclub has opened in Jeddah Saudia Arabia. They have a HALAL bar. — al.prodigy (@Al__prodigy) June 12, 2019

I missed all the 'Halal' fun when I lived in Saudi now that they have a Halal nightclub. https://t.co/reI56cBvru — Sarah Hunaidi (@SaraHunaidi) June 12, 2019

वहीं, आपको बता दें कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मुहम्मद बिन सलमान ने हाल ही में सऊदी अरब में महिलाओं पर से ड्राइविंग बैन हटाया था.

