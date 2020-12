सऊदी में महिलाओं के अधिकार की लड़ाई लड़ने वाली एक्टिविस्ट को 6 साल जेल की सजा

हालांकि, कोर्ट ने उनकी सजा में से 2 साल और 10 महीने की अवधि को घटा दिया है और सजा शुरू होने की तारीख मई, 2018 कर दी है, जब उन्हें हिरासत में लिया गया था. ऐसे में लूजैन को अब बस तीन महीने ही जेल की सजा काटनी होगी. इस केस में सऊदी के प्रॉसिक्यूटर्स पर लूजैन को शारीरिक और यौनिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया गया था, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक, कोर्ट ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है और कहा है कि इसके कोई सबूत नहीं मिले हैं.

यह केस सऊदी अरब की प्रतिष्ठा के लिए काफी जोखिमभरा है. खासकर, तब जब अमेरिका में जो बाइडेन की सरकार आ गई है. अगर लूजैन को ज्यादा लंबी सजा सुनाई जाती तो दोनों देशों के संबंधों में खटास आ सकती थी. हालांकि, लूजैन के मामले में पहले से सऊदी अंतरराष्ट्रीय मंच के निशाने पर रहा है. सजा को लेकर भी उसकी आलोचना की जा रही है.

UN ह्यूमन राइट्स ने इसपर ट्वीट कर इसे 'परेशान करने वाला' कदम बताया है और कहा है कि उसे उम्मीद है कि लूजैन को जल्द से जल्द रिहा कर दिया जाएगा.

#SaudiArabia: Conviction and 5yrs 8 month sentence handed down to prominent women's rights campaigner #LoujainAlHathloul, already arbitrarily detained for 2 ½ years, is also deeply troubling. We understand early release is possible, and strongly encourage it as matter of urgency.