स्कूल के बच्चे ने स्टोर में रखे टैबलेट से किया होमवर्क, सोशल मीडिया पर Viral हुआ Video

खास बातें इलेक्ट्रोनिक स्टोर में रखे टैबलेट की मदद से छात्र ने किया होमवर्क सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो मूल रूप से Imgur पर शेयर हुआ था यह वीडियो

ब्राजिल (Brazil) के रेसिफ में एक स्कूली छात्र इलेक्ट्रोनिक स्टोर (Electronic Store) पर रखे टैबलेट (Tablet) से होमवर्क करते हुए दिखा, जहां उसका यह वीडियो फिल्माया गया. इस बच्चे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो को मूल रूप से Imgur पर शेयर किया गया था. जिसके बाद इसे ट्विटर (Twitter) पर भी शेयर किया गया और यह वीडियो वायरल हो गया. इस वीडियो को अब तक 12.5 मिलियन बार देखा जा चुका है.

ट्विटर पर वायरल हो रहे वीडियो में यह बच्चा अपने कंधों पर स्कूल बैग टांगे हुए एक इलेक्ट्रोनिक स्टोर में खड़ा दिख रहा है. जहां वह स्टोर में रखे टैबलेट पर अपने नोट्स बनाने के लिए रिसर्च कर रहा है. न्यूज वेबसाइट जी1 के अनुसार, इस बच्चे की पहचान 10 साल के गुइलहर्मे सैंटियागो के रूप में की गई है. गुइलहर्मे पहले अपने सेल फॉन पर काम कर रहा था जिसके बाद स्टोर के कर्मचारी ने उसे स्टोर में अपना काम पूरा करने के लिए आमंत्रित किया था.

यहां देखें वायरल वीडियो:

Humanity at its best...



This child doesn't have internet access at home, so a store in the shopping mall allows him to use their tablet to do homework.



pic.twitter.com/YEn2qJVDuB — FierceWarriorNStilettos (@InactionNever) November 13, 2019

इस वीडियो को 1.6 लाख से ज्यादा बार रीट्वीट किया गया है और हजारों से ज्यादा लोगों ने इस वीडियो पर कमेंट किए हैं और वीडियो को शेयर किया है. एक व्यक्ति के कमेंट के अनुसार, "वीडियो के वायरल होने के कारण गुइलहर्मे को 3 टैबलेट तोहफे में दिए गए."

this boy is brazilian! he won 3 tablets, in addition to computer and English scholarships, due to the repercussion of the video pic.twitter.com/m4T58wRTvQ — julia nunes (@julianunesf) November 16, 2019

वहीं कई लोगों ने बच्चे की मदद करने पर कमेंट्स में स्टोर के कर्मचारी की सराहना की. हालांकि, कई लोगों ने वीडियो को यह कहते हुए ट्रोल किया कि स्कूल में बच्चों के लिए कम्प्यूटर की व्यवस्था नहीं है.

If children don't have internet access at home, then homework shouldn't require it or students should be given time in school to work on the assignment. I taught in a Title 1 district where few children had internet access at home. — J monte (@Jmonte41739837) November 13, 2019

I love seeing stuff like this, just when you feel like giving up on humanity from all the negative you see n hear, you come across good like this. Feel bad for the lil guy but he's doin what he got to! — MikeG (@Scoreboardfun) November 13, 2019

जी1 के मुताबिक गुइलहर्मे एबिलियो गोम्स म्युनिसिपल स्कूल में पढ़ता है जहां 278 बच्चों के लिए 12 टैबलेट उपलब्ध हैं.