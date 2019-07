अमेरिका और मेक्सिको बॉर्डर पर झूला झूलते नज़र आए बच्चे, Viral Video के साथ जानिए क्या है मामला

अमेरिका और मेक्सिको की सीमा हमेशा विवाद में रही है. क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहते कि मेक्सिको के अवैध नागरिक अमेरिका में बसें. इस वजह से अमेरिका और मेक्सिको की सीमा पर बड़ी दीवार खड़ी करने की चर्चा हमेशा से होती रही है. इस बहस को दरकिनार कर कैलिफोर्निया के दो प्रोफेसरों ने यूएस और मेक्सिको बॉर्डर के बीच झूले बनाए हैं, जिसपर एक तरफ अमेरिकी और दूसरी तरफ मेक्सिकन बैठकर झूल रहे हैं.

इन प्रोफेसरों ने तीन पिंक रंग के झूले इस सीमा पर लगाए हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. इस वीडियो में दोनों देशों के बच्चे झूला झलते हुए दिख रहे हैं.

Artists installed seesaws at the border wall so that kids in the U.S. and Mexico could play together. It was designed by architect Ronald Rael. ⁣

⁣

Beautiful reminder that we are connected: what happens on one side impacts the other.

🇲🇽 🇺🇸 pic.twitter.com/vSpfxhtvkX