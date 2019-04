शाहरुख खान की फिल्म 'ZERO' पहुंची बीजिंग, किंग खान फैन्स को खुद दिखाएंगे मूवी

बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान (Shahrukh Khan) 13 से 20 अप्रैल तक होने वाले बीजिंग अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (Beijing International Film Festival 2019 ) में भाग लेंगे. फिल्मोत्सव में प्रदर्शन के लिए जिन पांच फिल्मों का चयन किया गया है उनमें दिग्गज फिल्मकार सत्यजीत रे की ‘पाथेर पांचाली' (Pather Panchali) के साथ शाहरुख की ‘जीरो' भी है.

‘जीरो' फिल्मोत्सव की समापन फिल्म होगी जिसमें शाहरुख के साथ अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) और कैटरीना कैफ (Katrina Kaif) ने भी काम किया है. शाहरुख के साथ फिल्म निर्देशक कबीर खान भी ‘चीन -भारत फिल्म सहयोग संवाद' में भाग ले सकते हैं.

हाल ही में किंग खान (King Khan) को द यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन (The University of London) ने डॉक्टरेट की उपाधि दी है. शाहरुख खान (Shahrukh Khan) को यह डिग्री फिलांथ्रोपी सब्जेक्ट में मिली है. शाहरुख खान ने अपने ट्विटर अकाउंट पर इसकी जानकारी दी.

Thank u for the honour @universityoflaw & my best wishes to the graduating students. It will encourage our team at @MeerFoundation to strive ‘selfishly' to share more. pic.twitter.com/IBI1I6UlFY

वहीं, शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन के बीच ट्विटर पर मज़ेदार जंग छिड़ी हुई है. दरअसल, अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) की हालिया फिल्म 'बदला' (Badla) ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया. उनकी एक्टिंग को खूब पसंद भी किया गया, लेकिन अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) इस बात से काफी खफा हैं कि किसी ने उन्हें पार्टी नहीं दी. इस बात का शाहरुख खान ने उनको रिप्लाई दिया, जिसके बाद दोनों के बीच मजेदार जंग शुरू हो गई.

... about time someone started talking about this silent success .. !! because neither the Producer, nor the distributor, nor the on line Producer, or any else in the Industry, in general .. has even spent a nano second to compliment the success of this film #Badla .. thk u https://t.co/nglxm4f9bH