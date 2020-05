Zoom मीटिंग में ‘Dad Goals’ सेट कर रहे इस देश के नेता, क्यूट फोटो हुई वायरल

सियरा लियोन के शिक्षा मंत्री डेविड मोइनिना सेंगे ने ट्विटर पर अपनी एक तस्वीर शेयर की है, जिसके बाद जेंडर रोल्स को लेकर एक बहस शुरू हो गई है. फोटो में वो अपनी 10 महीने की बेटी को अपने पीठ पर बांधे हुए नजर आ रहे हैं. अपने पोस्ट में उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने बेटी के साथ इसी तरह ज़ूम मीटिंग में हिस्सा लिया. उनकी इस फोटो को हजारों लाइक्स मिले हैं, वहीं लिंग समानता (Gender Equality) को प्रमोट करने के लिए लोगों ने उनकी सराहना भी की है.

Working from home? How did u join your last zoom call? As Minister, I started my last call feeding my 10 month old, then carried her on my back for the rest of the call. The presentations helped her sleep. I invite you to share with the world how you worked from home as a leader. pic.twitter.com/wrkDwu58B5