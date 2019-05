खाना बना रही थी महिला, तभी पूरे सिख परिवार को गोलियों से भून गया हत्यारा...अमेरिका में हुआ दिल दहला देने वाला मामला

अमेरिका में एक सिख परिवार के चार सदस्यों की उनके घर में गोली मार कर हत्या कर दी गई है. मरने वालों में तीन महिलाएं शामिल हैं. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. वेस्ट चेस्टर पुलिस प्रमुख जोएल हर्जोग ने बताया कि पीड़ितों के एक रिश्तेदार ने पुलिस को घटना की सूचना दी.

रिश्तेदार ने पुलिस को 911 नंबर पर फोन कर बताया, ‘‘मेरी पत्नी और परिवार के तीन अन्य सदस्य जमीन पर थे और खून बह रहा था...उनके सिर से खून बह रहा है.'' उसने कहा , ‘‘कोई नहीं बोल रहा है, कोई नहीं बोल रहा है.''

एक स्थानीय धार्मिक नेता ने सिनसिनाटी इंक्वायरर में मारे गए लोगों की पहचान हकीकत सिंह पनाग (59), उनकी पत्नी परमजीत कौर (62) बेटी शालीन्दर कौर (39) और उनके रिश्तेदार अमरजीत कौर (58) के रूप में की है.

छह साल की बच्ची को लिफ्ट में ले जाकर अश्लील हरकतें कर रहा था शख्स, पिता ने सुनाई पूरी कहानी

रिपोर्ट में बताया गया है कि सभी की रविवार रात करीब 9.50 बजे (स्थानीय समयानुसार) गोली मार कर हत्या की गई.

पोस्टमार्टम करने वाले एक व्यक्ति ने बताया कि यह हत्या का मामला है और वे सभी ‘गोली लगने' के कारण मारे गये हैं.

पुलिस ने बताया कि घटना के वक्त इनमें से कोई खाना बना रहा था क्योंकि जब पुलिस वेस्ट चेस्टर अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के लेकफ्रंट में पहुंची, तब वहां गैस पर कोई डिश रखी हुई थी.

न्यूयार्क स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास ने बताया कि वे पुलिस के साथ संपर्क में हैं.

1 साल में 20 लाख बिल्लियों को मारेगी ये सरकार, खिलाएगी जहरीले सॉसेज, जानिए क्यों

न्यूयार्क में स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास ने ट्वीट किया, ‘‘पीड़ित परिवार के प्रति हम शोक व्यक्त करते हैं. हम पुलिस और परिवार के साथ लगातार संपर्क में हैं. हम आश्वस्त हैं कि अपराधी को न्याय के दायरे में लाया जाएगा.''

इस बीच, नई दिल्ली में भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने मंगलवार को ट्वीट किया कि उन्हें अपराध के बारे में जानकारी है और उन्हें नहीं लगता कि यह घृणा अपराध का मामला है.

उनके ट्वीट के मुताबिक, हत्या का शिकार हुए लोगों में से एक भारतीय नागरिक था जो अमेरिका की यात्रा पर गया हुआ था.

ग्रेटर सिनसिनाटी के गुरु नानक सोसाइटी में एक गुरुद्वारे के सदस्य ने बताया कि परिवार के चार सदस्यों ने वहां मत्था टेका था.

Indian Ambassador in United States @IndianEmbassyUS has informed me about the killing of four persons in Cincinnati on Sunday evening. One of them was an Indian national on a visit to US while others were persons of Indian origin. /1