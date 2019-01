सिंगापुर शहर का उठाना हो पूरा लुत्फ, तो ये चीज़ जरूर करें ट्राय

हर साल कई लोग दक्षिण पूर्व एशिया के खूबसूरत शहर सिंगापुर में छुट्टियां मनाने जाते हैं. वजह है यहां के आकर्षक पर्यटन स्थल, जिसके कारण यहां करोड़ों लोग घूमने जाते हैं. लेकिन इस शहर में सबसे खास है केबल कार राइड, जो ना सिर्फ अपने आप में आकर्षण का केंद्र है बल्कि इसमें बैठ पूरा सिंगापुर देखा जा सकता है. अगर आप इस शहर छुट्टियां मनाने जाएं तो इसका आनंद जरूर लें.



सिंगापुर की केबल कार नेटवर्क कंपनी बताती है कि 1974 से आरंभ हुई इस केबल कार सेवा का लुत्फ अब तक करीब पांच करोड़ लोग उठा चुके हैं. सिंगापुर आने वाले पर्यटकों में इसका आकर्षण लगातार बढ़ता जा रहा है. कंपनी के एक अधिकारी ने बताया कि केबल कार में स्वादिष्ट व्यंजन का लुत्फ उठाना पर्यटकों के लिए काफी आनंदायक होता है.

सिंगापुर में केबल कार स्काई नेटवर्क की दो लाइनें हैं. माउंट फेबर लाइन और सेंटोसा लाइन. माउंट फेबर लाइन में केबल कार में सैलानी फेबर की चोटी से लेकर हार्बरफ्रंट सेंटर और सेंटोसा की आसमानी सैर का आनंद लेते हैं, तो सेंटोसा लाइन में उनको पूरे द्वीप के कई आकर्षक पर्यटक स्थलों को देखने का मौका मिलता है.

Some views from the Singapore Cable Car today . #cablecar#singapore#views#travel#harbour#worldtravelpic.twitter.com/B2Wjpi0uia