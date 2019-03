बेटे ने डाली पिता की उदास तस्वीर - खुद Twitter ने लिखा, 'हम कल सुबह मिलने आ रहे हैं...'

इंटरनेट पर ज्यादातर वक्त ट्रोलिंग और नेगेटिव चीज़ें देखी जाती हैं, लेकिन हाल ही में एक दिल को छू देने वाली कहानी सोशल मीडिया पर देखी गई. एक ट्विटर यूज़र बिली ने इस साइट पर एक पोस्ट किया, जिसमें लिखा था कि उसके पिता ने टेक्सास में बिलिज़ डोनट्स के नाम से एक शॉप खोली है. बिली ने अपने पिता की इस दुकान की तस्वीर को शेयर कर लिखा - मेरे पिता दुखी हैं, क्योंकि कोई भी उनकी नई डोनट शॉप पर नहीं आया.

इस मैसेज के साथ बिली ने डोनट्स, खाली दुकान और उस दुकान में खड़े अपने पिता की तस्वीर को भी शेयर किया.

My dad is sad cause no one is coming to his new donut shop pic.twitter.com/y5aGB1Acrc — billy's donuts (@BillysDonutsHTX) March 9, 2019

इस तस्वीर और मैसेज को पोस्ट करते ही मिनटों में इसे ढाई हज़ार से ज्यादा रीट्वीट किया. सिर्फ आम लोग ही नहीं बल्कि यूट्यूब स्टार Casey Neistat ने भी बिली की इस पोस्ट को रिट्विट किया.

hey @lovebillynyc can you send this man some merch? https://t.co/MrWekHraTO — Casey Neistat (@CaseyNeistat) March 11, 2019

इतना ही नहीं खुद ट्विटर के ऑफिशियल हैंडल ने भी बिली के पोस्ट पर रिस्पॉन्स किया. यहां देखें वो ट्वीट...

You donut want to miss out on Billy's and neither do we! We'll be there tomorrow morning #LoveTwitterhttps://t.co/NpTAXW4R53 — Twitter (@Twitter) March 10, 2019

इस पोस्ट के बाद बिलिज़ डोनट्स पर कई लोग पहुंचे. इस मौके पर बिली ने एक और तस्वीर पोस्ट की, जिसमें बताया गया कि हमारे सारे डोनट्स बिक चुके हैं. हमारे इस लोकल बिज़नेस को सपोर्ट करने का शुक्रिया. ये मेरे परिवार के लिए बहुत मायने रखता है.