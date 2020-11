स्पूतनिक वी फर्म ने कहा, उनकी कोविड-19 वैक्सीन फाइजर और मॉडर्ना से सस्ती

आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर लिखा गया है, "फार्मा लिंगो का अनुवाद: फाइजर की कीमत 19.50 यूएसडॉलर और मॉडर्न की 25 और 37 यूएसडी प्रति डोज घोषित की गई है. वास्तव में उनकी प्रति व्यक्ति खुराक की कीमत 39 यूएसडी और 50-75 यूएसडी है. फाइजर, स्पूतनिक वी और मॉडर्न वैक्सीन के लिए प्रति व्यक्ति दो खुराक आवश्यक हैं. स्पूतनिक वी की कीमत बहुत कम होगी. "

Translating pharma lingo: the announced price of Pfizer of $19.50 and Moderna of $25-$37 per dose actually means their price of $39 and $50-$74 per person. Two doses are required per person for the Pfizer, Sputnik V and Moderna vaccines. The price of Sputnik V will be much lower. https://t.co/nr1C7RBdZB