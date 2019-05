शिकार की खोज पर निकला था सांप, गिलहरी ने देखते ही उठा लिया हाथ में और फिर...

गिलहरी और सांप की लड़ाई में जीत हमेशा तेज़-तर्रार सांप की ही होती है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपका ये अनुमान गलत साबित हो सकता है. सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल हो रही है, जिसमें एक गिलहरी सांप को खाते हुए नज़र आ रही है. ये कोई छोटा-मोटा सांप नहीं बल्कि अच्छा-खासा लंबा सांप है. आप खुद ही देखिए ये फोटो...

इस तस्वीर को यूएसए के नेशनल पार्क सर्विस ने ऑनलाइन शेयर किया. इसके कैप्शन में बताया कि ये ग्वाडालूप माउंटेन नेशनल पार्क की तस्वीर है.

हांलाकि, आपने गिलहरियों को पौधे, फल, सब्जियां आदि खाते देखा होगा, लेकिन उनके मासूम चेहरे पर ना जाएं. ये गिलहरियां चीढ़ियों के अंडे, छिपकली और सांप भी खाती हैं.

इस तस्वीर में गिलहरी सांप को मुंह को टाइट से पकड़े हुए दिख रही है. इस फोटो को अभी तक 3 हज़ार से ज्यादा लोग शेयर कर चुके हैं.

इससे पहले एक और गिलहरी की वीडियो वायरल हो रही थी, जिसमें पेड़ में चढ़कर गिलहरी अंडा रोल खाती नजर आई. ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था.

Doesn't look like this squirrels first egg roll #whatisnewyorkpic.twitter.com/Heo30oe8w3