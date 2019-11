श्रीलंका राष्ट्रपति चुनाव: वोटरों को लेकर जा रही 2 बसों पर अज्ञात समूह ने बरसाईं गोलियां

मन्नार में वोटरों को लेकर जा रही 2 बसों पर फायरिंग का मामला सामने आया है. एएनआई ने श्रीलंका की मीडिया के हवाले से जानकारी दी है कि मन्नार में वोटरों को लेकर जा रहीं दो बसों पर अज्ञात समूह ने फायरिंग की है और पत्थर फेंके हैं. हालांकि इस घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं है और किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया है. यह जानकारी श्रीलंका की मीडिया ने स्थानीय पुलिस के हवाले से दी है. बता दें कि श्रीलंका में आज यानी शनिवार को राष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग है. वोटिंग सुबह 7 बजे शुरू हुई और शाम 5 बजे तक चलेगी.

Sri Lankan media: Police say an unidentified group hurled stones,opened fire on two buses carrying voters, in Mannar. No injuries or arrests so far #PresPollSL