छात्रा ने सिर्फ 19 शब्दों में लिखा ऐसा निबंध, टीचर ने पढ़ते ही दे दिए 100/100

कुछ फिल्में सिर्फ मनोरंजन के लिए नही होती. क्योंकि कुछ फिल्मों के कमाल के किरदार, डायलॉग, सीन और गाने हमारे दिमाग में बस जाते हैं. इसी तरफ की एक हॉलीवुड फिल्म है फाइट क्लब (Fight Club). दरअसल एक यूएस की छात्रा एलिसन गैरेट (Allison Garrett) से उसकी टीचर ने निबंध लिखने को कहा. ये निबंध किसी फिल्म पर लिखना था.

एलिसन ने फाइट क्लब फिल्म पर सिर्फ 19 शब्दों का निबंध लिखा, जिसे देख टीचर इतनी इम्प्रैस हुई कि उसके एलिसन को पूरे मार्क्स दे दिए.

एलिसन ने इस 19 शब्दों के निबंध में लिखा...“The first rule of fight club is you do not talk about fight club.” And ended with “That's it, that's my essay.("फाइट क्लब का पहला रूल है फाइट क्लब के बारे में बात ना करना...बस" यही है मेरा निबंध)

एलिसन ने ट्वीटर पर ये निबंध और अपनी टीचर का नोट भी पोस्ट किया, जिसे 2 लाख से ज्यादा लोगों ने पसंद किया और 43 हज़ार से ज्यादा रीट्वीट किया.

the assignment description for essay 5 was to write a review on a movie that we had seen. the opportunity arose, and i took my chances.. pic.twitter.com/1l1rMS2zg3 — alli b (@allisonbgarrett) April 28, 2019

इस ट्वीट में दिए गए इस नोट में एलिसन को टीचर ने लिखा कि किसी और प्रोफेसर के साथ ऐसा ना करना, क्योंकि मेरे जैसा ह्यूमर किसी और के पास नहीं.

टीचर के इस ट्वीट पर लोग मज़ेदार कमेंट्स कर रहे हैं...

Good work on the fact check pic.twitter.com/xlXk6sHVjG — Patrick Barron (@BlueBarronPhoto) April 30, 2019

the last picture was a screenshot of my professor's reaction! i did receive full credit, and i honestly cannot say that i regret my decision! — alli b (@allisonbgarrett) April 30, 2019

i got a 100 on the paper, and passed the class with an A — alli b (@allisonbgarrett) April 30, 2019

This is the greatest thing I've ever seen — logan (@slayy_logantay) April 29, 2019