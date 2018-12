अमेरिका ने हवाई में मिसाइल रक्षा प्रणाली का परीक्षण किया

अमेरिका ने हवाई में सफलतापूर्वक मिसाइल का परीक्षण किया है. बैलिस्टिक मिसाइलों से बचाव के लिए यह अमेरिका का ताजा-तरीन कदम है. सीएनएन ने अमेरिकी मिसाइल रक्षा एजेंसी के हवाले से बताया कि हवाई में अमेरिकी नौसैनिकों को एजिस एशोर सिस्टम का इस्तेमाल कर जमीन से दागी गई इंटरसेप्टर मिसाइल के जरिए इंटमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल को सफलतापूर्वक रोक दिया.एजेंसी के मुताबिक, इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल को अमेरिकी वायुसेना सी-17 ने हवाई से हजारों मील दूर से लॉन्च किया था.मिसाइल डिफेंस एजेंसी के निदेशक लेफ्टिनेंट जनरल सैम ग्रीव्स ने बयान में कहा, "आज हमने सफलतापूर्वक इसका परीक्षण किया है. इस सिस्टम को अमेरिका, उसकी सेनाओं, सहयोगियों और दोस्तों की बढ़ रहे बैलिस्टिक मिसाइल खतरों से रक्षा करने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया है."

A crew chief directs a #USAF C-17 Globemaster III at #RamsteinAB, Germany Oct. 31. The 521st Air Mobility Operations Wing hosted a course focused on training CGO's, who are liaisons between the #Airmen on the ground and the squadron commanders. (Photo by SrA Devin M. Rumbaugh) pic.twitter.com/xbQV4iQDBQ