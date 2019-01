पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला जज बनीं सुमन कुमारी, परिवार के साथ यूं मनाई खुशियां

पाकिस्तान में देश की पहली हिंदू महिला सिविल न्यायाधीश की नियुक्ति हुई है. न्यायिक अधिकारियों की परीक्षा पास करने के बाद हिंदू महिला को सिविल न्यायाधीश नियुक्त किया गया. डॉन न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, सिंध प्रांत के कंबर- शहदादकोट की रहने वाली सुमन कुमारी अपने गृह जिले में सेवाएं देंगी.

कुमारी ने अपनी एलएलबी परीक्षा हैदराबाद से और कानून में मास्टर कराची के स्जाबिस्ट विश्वविद्यालय से किया है.

कुमारी को डर था कि उनका समुदाय वकील बनने के उनके फैसले की सराहना नहीं करेगा लेकिन वह आश्वस्त थीं कि चाहे जो हो जाए, उनका परिवार उनके साथ खड़ा रहेगा.

Suman Kumari becomes first Hindu woman judge to be appointed in #Pakistanhttps://t.co/vSvp9WHkca#SumanKumari#Congratulations to her and her family. Wish her all the best. pic.twitter.com/rWofYAxXym