'द वॉल स्ट्रीट जर्नल' ने लिखा सुंदर पिचाई का गलत नाम, लोग बोले "कम से कम नाम तो Google कर लेते"

सोशल मीडिया पर द वॉल स्ट्रीट जर्नल (The Wall Street Journal) में हुई गलती को लेकर चर्चा गर्म है. द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने 4 दिसंबर के संस्करण में मुख्य पेज पर गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई (Sundar Pichai) का नाम गलत वर्तनी के साथ प्रकाशित किया था. दरअसल, मुख्य पेज पर सुंदर पिचाई पर छपे एक लेख में गलती की गई थी.

बता दें कि मंगलवार को पिचाई ने एल्फाबेट के सीईओ का पदभार ग्रहण किया था. इससे पहले लैरी पेज और सेर्गी ब्रिन ने एल्फाबेट के सीईओ और अध्यक्ष पद को रिक्त किया था. इस खबर को छापने में द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने गलती की और Pichai के नाम को "Pinchai"छाप दिया. द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा था "Page and Brin hand over management of search-giant's parent, Alphabet, to Pinchai."

बिजनेस इनसाइडर की रिपोर्ट के मुताबिक सुंदर पिचाई इस गलती से नाराज हैं क्योंकि वे खुद इस डेली के नियमित पाठक हैं, वे हर सुबह चाय के साथ ये अखबार पढ़ते हैं. हालांकि इस मामले में इंटरनेट पर लोगों ने अपनी नाराजगी जाहिर की है. कुछ लोगों ने इस मामले पर कहा कि लेखक को कम से कम सुंदर पिचाई का नाम गूगल कर लेना चाहिए था.

रिपोर्ट के मुताबिक से लैरी पेज और सेर्गी ब्रिन सहसंस्थापक, शेयरहोलडर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के तौर पर सक्रिय रहेंगे. सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ और एल्फाबेट के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सदस्य के तौर पर काम करेंगे.