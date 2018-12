जहरीले पानी पर तैर रहा ये पूरा Airport, अब तक लोगों से छिपा रखी थी बात

एक ऐसा एयरपोर्ट जिसके चारों ओर जहरीला पानी फैला हुआ है. इस पानी में इतना जहर है कि इसके आस-पास ज्यादा समय तक रहने वाले लोगों को कैंसर होने का खतरा हो सकता है. जी हां, एक सीक्रेट लैब में इस पानी की जांच की गई और पाया कि इसमें बहुत अधिक मात्रा में खतरनाक केमिकल मौजूद है.

बता दें, ये मामला सिडनी एयरपोर्ट (Sydney Airport) का है. यहां एयरपोर्ट के आस-पास मौजूद पानी में दो तरह के जहरीले केमिकल्स पाए गए. लेकिन सालों से ये बात वहां के लोगों और पैसेंजर्स के छिपाई गई.

द सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड के मुताबिक इस पानी में मौजूद केमिकल्स वातावरण में घुलते नहीं है और ये 1970 से पानी को प्रदूषित कर रहाे हैं. रिपोर्ट में पाया गया कि एयरपोर्ट से पहले इस जगह पर फायर ट्रेनिंग ग्राउंड था, जिसे बाद में स्थानीय लोग इस जगह को पार्क की तरह इस्तेमाल करने लगे.

इस खतरनाक केमिकल के खिलाफ कैंपेन कर रहे सदस्यों में से एक लिंडसे क्लाउट का कहना है कि हमने इस बैन केमिकल के लंबे समय तक संपर्क से रहने वाले लोगों में खराब सेहत देखी. साथ ही कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी भी बढ़ी.

वहीं, एनएसडब्लू हेल्थ के मुताबिक इस केमिकल से कैंसर होता है, ऐसा कहीं भी नही पाया गया. वहीं, कई स्टडीज़ बताती हैं कि इससे जानवरों में कैंसर पाया गया है.

