बुर्का पहने महिलाओं को ब्रिटेन के पीएम ने बोला 'लेटरबॉक्स', सिख सांसद ने यूं दिया करारा जवाब...देखें VIDEO

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और कंजरवेटिव पार्टी के नेता बोरिस जॉनसन (Boris Johnson) और यूके की लेबर पार्टी के सिख सांसद तनमनजीत सिंह (Tanmanjeet Singh Dhesi) की तीखी बहस सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. इस वीडियो में तनमनजीत सिंह बोरिस जॉनसन द्वार की गई नक्सलीवादी टिप्पणी पर उनसे माफी मांगने को कह रहे हैं.

दरअसल, ब्रिटिश संसद में प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन 15 अक्टूबर को मध्यावधि चुनाव (समय पूर्व चुनाव) कराने का प्रस्ताव रखा. इसी दौरान सिख सांसद तनमनजीन सिंह ने उन्हें साल 2018 में की गई नक्सलीवादी टिप्पणी याद दिलाई और माफी मांगने को कहा. वह 24 जुलाई 2019 को ही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने थे. तनमनजीत सिंह की इस वीडियो को 10 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है, आप भी देखिए ये वायरल वीडियो...

If you have ever experienced racism or discrimination, you can appreciate full well the hurt and pain felt by Muslim women, who were singled out by this divisive Prime Minister. It's high time he apologised for his derogatory and racist remarks! 1/2 pic.twitter.com/t6G56coA3U