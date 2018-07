अमेरिका: तेलंगाना के 26 वर्षीय युवक की केंसास सिटी में गोली मारकर हत्या

यह भी पढ़ें: अमेरिका: भारतीय इंजीनियर श्रीनिवास कुचिभोटला के हत्यारे को उम्रकैद की सजा

पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. अभी तक की जांच के अनुसार आरोपी घटना को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए. स्थानीय मीडिया के अनुसार इस मामले में अभी तक हमले की मुख्य वजह का भी पता नहीं चल सका है. पुलिस अभी तक आरोपियों की पहचान भी नहीं कर पाई है. गौरतलब है कि मृतक सार्थक तेलंगाना का रहने वाला है और अमेरिका जाने से पहले भारत में बतौर सॉफ्टवेयर इंजीनियर नौकरी करते थे.

The Kansas Police announced a reward of USD 10,000 for providing information about the suspect in regard to the robbery and murder of an Indian-origin student from Telangana, in the Kansas City



Read @ANI Story | https://t.co/tkN7cp7kRdpic.twitter.com/HaWseQ5coc