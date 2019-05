तीन तलाक और सात बच्चों के बाद 66 के थाईलैंड के राजा ने अपनी बॉडीगार्ड से रचाई शादी, देखें VIDEO

थाईलैंड के राजा वाजिरालोंगकोर्न (Vajiralongkorn) ने अपनी बॉडीगार्ड सुथिदा तिदजई (Suthida Tidjai) से शादी रचाई. 66 साल वाजिरालोंगकोर्न हाल ही में थाईलैंड के राजा बने हैं. इन्हें रामा x नाम से भी जाना जाता है. वाजिरालोंगकोर्न पहने तीन शादियां कर चुके हैं, जिससे उनके सात बच्चे हैं. इनका तीनों पत्नियों से तलाक हो चुका है. वहीं, 40 साल की सुथिदा तिदजई फ्लाइट अटेंडेट रह चुकी हैं.

वाजिरालोंगकोर्न ने पिता राजा भूमिबोल अदुलयादेज का अक्टूबर 2016 में देहांत हुआ था, जिसके बाद वाजिरालोंगकोर्न को संवैधानिक सम्राट बनाया गया. हाल ही में औपचारिक रूप से वाजिरालोंगकोर्न को थाईलैंड का राजा बनाया गया.

विकिलीक्स के संस्थापक जुलियन असांज को 50 हफ्तों की जेल, लगे थे यौन उत्पीड़न के आरोप

वाजिरालोंगकोर्न ने बौद्ध और ब्राह्मण समारोह में आधिकारिक रूप से ताज पहनाया. साल 2014 में वाजिरालोंगकोर्न ने सुथिदा तिदजई को बॉडीगार्ड यूनिट की डिप्टी कमांडर के तौर पर नियुक्त किया था. सुथिदा थाई एयरवे में फ्लाइट अटेंडेंट रह चुकी हैं.

देखें वाजिरालोंगकोर्न और सुथिदा तिदजई की शादी का वीडियो...

Thailand announced Wednesday that King Maha Vajiralongkorn's longtime consort Suthida Vajiralongkorn Na Ayudhya had become his fourth wife and bestowed her with the title Queen Suthida. https://t.co/Uq6gSKHTnp... pic.twitter.com/hYtsDoP7DO@voanews