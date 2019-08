थाईलैंड के राजा की शाही मिस्ट्रेस की तस्वीरें वायरल, राजघराने ने पहली बार जारी की Rare Photos

खास बातें आर्मी ड्रेस में राजा के साथ आईं नज़र राजा की मिस्ट्रेस की 60 तस्वीरें और 40 पन्नों वाली बायोग्राफी तैयार मिला "Chao Khun Phra" का शाही दर्जा

थाईलैंड के राजघराने ने पहली बार वहां के राजा की मिस्ट्रेस सिनीनात की रेयर तस्वीरें जारी की हैं. शाही पैलेस ने राजा की मिस्ट्रेस की 60 तस्वीरें और 40 पन्नों वाली बायोग्राफी तैयार की है, जिनमें से कुछ इंटरनेट पर वायरल हो रही हैं. आपको बता दें, थाईलैंड के राजा वाजिरालोंगकोर्न (Vajiralongkorn) ने अपने 67वें जन्मदिन पर 34 वर्षीय मिस्ट्रेस सिनीनात वॉन्ग्वाजीरापकड़ी (Sineenat Wongvajirapakdi) को राजघराने का सदस्य बनाया था. राजा की ये मिस्ट्रेस आर्मी में नर्स थीं. इससे पहले राजा ने मई में अपनी बॉडीगार्ड सुथिदा तिदजई (Suthida Tidjai) से शादी रचाई थी, जो कि उनकी चौथी पत्नी हैं. चौथी रानी के सामने ही राजा ने आर्मी नर्स सिनीनात को (चाओ खुन फरा) "Chao Khun Phra" का शाही दर्जा दिया. इस सदी में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी महिला को राजा ने यह शाही दर्जा दिया.

The unusually candid pictures of King Maha Vajiralongkorn's consort, 34-year-old Major-General Sineenat Wongvajirapakdi, were released along with her official biography. pic.twitter.com/cE466P7XDh — ig!! asianauthority (@asianaauthority) August 26, 2019

सिनीनात वॉन्ग्वाजीरापकड़ी और राजा वाजिरालोंगकोर्न की पहली बार जारी हुई इन तस्वीरों में सिनीनात प्लेन उड़ाते हुए, आर्मी ड्रेस में और सेरेमनी के दौरान राजा के साथ दिखाईं दे रही हैं. सिनीनात को राजघराने में अहम स्थान दिए जाने के दौरान राजा के साथ उनकी चौथी पत्नी सुथिदा भी उनके साथ दिखीं थीं.

राजा और उनकी इस मिस्ट्रेस सिनीनात की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी देखी जा रही हैं. सिनीनात राजा की रॉयल बॉडीगार्ड यूनिट का हिस्सा है, और उन्हें मई में ही मेजर जनरल का दर्जा दिया गया था.

Thai Royal Household released official photos of His Majesty King Vajiralongkorn with The Royal Noble Consort Sineenat Bilasgalyani pic.twitter.com/Mu6ZB7JfU0 — Royal Ladies (@vaninaswchindt) August 26, 2019

67 साल के वाजिरालोंगकोर्न हाल ही में थाईलैंड के राजा बने हैं. इन्हें रामा x नाम से भी जाना जाता है. वाजिरालोंगकोर्न चार शादियां कर चुके हैं, जिससे उनके सात बच्चे हैं. इनका पिछली तीन पत्नियों से तलाक हो चुका है.

Thailand announced Wednesday that King Maha Vajiralongkorn's longtime consort Suthida Vajiralongkorn Na Ayudhya had become his fourth wife and bestowed her with the title Queen Suthida. https://t.co/Uq6gSKHTnp... pic.twitter.com/hYtsDoP7DO@voanews — Jim Stevenson (@VOAStevenson) May 2, 2019

राजा की चौथी पत्नी सुथिदा थाई एयरवेज में फ्लाइट अटेंडेंट के तौर पर काम करती थीं. 2014 में वजिरालॉन्गकोर्न ने उन्हें भी अपनी निजी बॉडीगार्ड यूनिट का डिप्टी कमांडर नियुक्त किया. वजिरालॉन्गकोर्न ने राजा बनने के बाद सुथिदा को दिसंबर 2016 में सेना में जनरल का पद दे दिया था. 2017 में उन्हें राजा के निजी बॉडीगार्ड का पद दिया गया था.

आपको बता दें कि किसी भी बात पर राजा की आलोचना नहीं हुई. थाइलैंड के कानून के मुताबिक राजा या राजा के फैसले पर गलत टिप्पणी करने वाले को 15 साल कैद की सजा हो सकती है.

