पानी के लिए तड़प रहे Koala ने साइकिल पर आ रही महिला को देख किया ऐसा, देखें दिल छू लेने वाला Viral Video

ऑस्ट्रेलिया (Australia) के जंगलों में सितंबर में लगी भीषण आग के कारण 5 मिलियन हेक्टेयर (12 मिलियन एकड़) जमीन जल गई और इसमें लगभग 8 लोगों की मौत हो चुकी है. इस कारण ऑस्ट्रेलिया का वन्य जीवन काफी प्रभावित हो रहा है. जानकारों के मुताबिक इस आग के कारण अब तक 480 मिलियन जानवरों की मौत हो चुकी है. ऑस्ट्रेलिया में जंगलों में लगी आग और गर्मी के कारण सबसे ज्यादा खतरा कोआला (Koala) को है. हालांकि, बहुत से लोग कोआला की मदद के लिए आगे हैं और उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं.

इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है. इस वीडियो में पानी पीने के लिए तड़प रहा कोआला अचानक ही एक साइकिल पर चढ़ जाता है. साउथ चाइना मोर्निंग पोस्ट के मुताबिक एना ह्यूसेलेर (Anna Heuseler) अपने कुछ साथियों के साथ साइकिल से एडिलेड (Adelaide) जा रहीं थीं. इस दौरान वहां का तापमान 40 डिग्री था. रास्ते में एना और उसके साथियों ने एक कोआला को देखा. इतने में ही कोआला तेजी से एना की साइकिल के पास पहुंचा और जैसे ही एना ने उसे पानी पिलाने के लिए अपनी बोतल निकाली तो वह उसकी साइकिल पर चढ़ गया और पानी पीने लगा.

एना ने कहा, ''वैसे हम कोआला की मदद के लिए वहां रुके थे और उसे एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना चाहते थे''. उसने आगे कहा, ''मैंने मेरी साइकिल रोकी और वह तुरंत मेरे पास आ गया, एक कोआला के लिए इतनी तेजी से आना थोड़ा मुश्किल है और मैंने उसे पिलाने के लिए पानी निकाला लेकिन वह तुरंत मेरी साइकिल पर चढ़ गया. इस तरह का कुछ हमने पहले कभी नहीं देखा''.

In record heat Australia and South Australia, where temperature have risen to 40 degrees, koalas approached cyclists on the road to seek water. pic.twitter.com/DvW84gbaRq