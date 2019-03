महिला यात्री के कपड़े देख भड़की एयरलाइन कपंनी, कहा - शरीर ढको या फिर विमान से उतर जाओ

ब्रिटेन की एक हवाई कंपनी ने 21 वर्षीय महिला यात्री को कम कपड़े में सफर करने पर धमकाया और विवाद बढ़ने पर उससे माफी मांगी. मीडिया में आई खबरों के अनुसार, विमान में चढ़ने के बाद महिला को सलीकेदार कपड़े नहीं पहनने पर धमकाया गया और उसे विमान से उतरने को कहा गया.

सीएनएन की एक रिपोर्ट के अनुसार, एमिली ओ'कोन्नोर 2 मार्च को यूके के बर्मिघम एयरपोर्ट से टेनेरिफ आईलैंड जाने के लिए थॉमस कुक एयरलाइन के विमान में चढ़ी थी. इस दौरान विमान के क्रू सदस्यों ने उससे कहा कि उससे कपड़े हिंसा की वजह बन सकते हैं.

महिला ने क्रॉप टॉप और पैंट पहन रखी थी, देखें तस्वीर...

Flying from Bham to Tenerife, Thomas Cook told me that they were going to remove me from the flight if I didn't “cover up” as I was “causing offence” and was “inappropriate”. They had 4 flight staff around me to get my luggage to take me off the plane. pic.twitter.com/r28nvSYaoY